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        Haberler Dünya Macron: Gazze'yi terk edersek inandırıcılığımızı kaybederiz | Dış Haberler

        Macron: Gazze'yi terk edersek inandırıcılığımızı kaybederiz

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'yi terk etmeleri durumunda inandırıcılıklarını kaybedeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:48 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:48
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        Macron'dan Gazze açıklaması
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ni terk ederlerse, inandırıcılıklarını kaybedeceklerini söyledi.

        Macron, Singapur ziyareti sırasında uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katıldı.

        Cumhurbaşkanı Macron, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesinin bir aktörü olduğunu ifade eden Macron, bölgede 1 milyonu aşkın Fransızın yaşadığını ve 8 bin Fransız askerinin görevli olduğunu belirtti.

        Macron, "Bu bölgede, Afrika'da, Körfez'de ve başka yerde, Gazze'deki çifte standartla ilgili çıkan sesleri duyuyorum." diyerek, Avrupalıların ve Amerikalıların, "İsrail'e açık çek" verdiğini dile getiren çok sayıda eleştiriler olduğunu aktardı.

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        "Bir ateşkese ihtiyacımız olduğunu gerçekten düşünüyoruz"

        Bunun büyük bir risk olduğunu dile getiren Macron, 7 Ekim 2023 olaylarını kınadıklarını ve bölgede ateşkes sağlanması için atılan girişimlere destek verdiklerini ifade etti.

        Macron, "Bir ateşkese ihtiyacımız olduğunu gerçekten düşünüyoruz. Acil olan şey insani yardım." dedi ve Filistin devletinin tanınması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

        Emmanuel Macron, "Gazze'yi terk edersek, İsrail'e sınırsız geçiş hakkı tanırsak, inandırıcılığımızı kaybederiz." diye konuştu.

        Macron, Ukrayna konusu başta olmak üzere çifte standarda karşı dikkatli olmak gerektiğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hafife alan ve bunu bölgesel bir savaş olarak gören ülkeler bulunduğunu söyledi.

        Bu tutumun yanlış olduğunu dile getiren Macron, Rusya'nın Avrupa için "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu savundu.

        "Bir kişinin aldığı kararlara göre hayatlarımızın değişmesini istemiyoruz"

        Macron, dünya liderliği için Çin ve ABD arasındaki rekabetin herkes açısından sonuçları olabileceğini belirterek, "Fransa, ABD'nin bir dostu, müttefiki. Rekabet içinde olduğumuz ve bazen anlaşamadığımız Çin ile de işbirliği içindeyiz." dedi.

        Çin'e karşı bir çatışma tavrına bürünmek istemediklerini kaydeden Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "Neyi yapıp yapmamaya iznimiz olduğu konusunda günlük talimat almak ve bir kişinin aldığı kararlara göre hayatlarımızın değişmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

        Macron, Avrupa ile Asya arasında yeni bir ittifakın oluşturulması ve "iki blok mantığını" reddeden bir koalisyonun kurulması çağrısında bulundu.

        Fotoğraf: EPA-EFE/THIBAUD MORITZ

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