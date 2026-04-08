        Macron, Lübnan'a desteğini yineledi

        Macron, Lübnan'a desteğini yineledi

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, ülkesinin bu zor koşullarda Lübnan ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 22:06
        Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Avn’ı telefonla arayarak İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve Lübnan halkına dayanışma mesajı verdi.

        Macron, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı da kapsaması için gerekli temasları yürütmeye hazır olduğunu ifade etti.

        Avn da Lübnan'a verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

        İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Bursa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mutlu Birdane'nin (35), tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız (28) öldü, diğer oğlu Melih Yıldız (29) ise yaralandı. (DHA)

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
