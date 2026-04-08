Macron, Lübnan'a desteğini yineledi

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Avn’ı telefonla arayarak İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve Lübnan halkına dayanışma mesajı verdi.

Macron, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı da kapsaması için gerekli temasları yürütmeye hazır olduğunu ifade etti.

Avn da Lübnan'a verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirilmişti.

