Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron The Economist dergisine verdiği son röportajında, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) ABD ile yaşanan sorunlar nedeniyle 'beyin ölümünün' gerçekleştiği yorumunu yaptı.

Avrupa ülkelerini NATO müttefiklerini savunmak için artık ABD'ye güvenemeyecekleri konusunda uyaran Macron, NATO'nun kurucu antlaşmasının beşinci maddesi yer alan 'toplu savunma' hükümlerine hala inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Bilmiyorum" diye cevap verdi.

ABD yönetiminin kendilerine 'sırt çevirdiğini' kaydeden Macron, “ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” dedi.

ANKARA'YA ELEŞTİRİ

TSK’nın Suriye sınırındaki terör koridorunu ortadan kaldırmak için Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de konuşan Macron, "Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” ifadelerini kullandı.

NATO'nun operasyon süresince Türkiye'ye tepki vermediği eleştirisini yapan Macron, "Avrupa'nın ABD'nin küçük müttefiki gibi davranmayı bırakmasının zamanının geldi" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği günden bu yana Avrupa ülkelerini, NATO'nun tüm yükünü Washington'un üzerine yıkmakla suçluyor ve bu durumun değişmemesi halinde NATO'ya olan desteklerinin azalacağı uyarısında bulunuyor.