Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın küçük düşürülmemesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz
Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da savaş durur diplomatik bir çözüm bulunabilmesi için Rusya'nın aşağılanmaması ve küçük düşürülmemesinin kritik olduğunu belirtti, Paris'in arabuluculuk rolü oynayacağına inandığını da ekledi.

Macron "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, o gün geldiğinde diplomatik yollarla bir çıkış rampası inşa edebilelim" diye konuştu.

Macron, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ona hata yaptığını söylediğini de belirterek "Ben ona kendisi ve halkı için tarihi bir şey yaptığını söyledim" ifadelerini kullandı.

AB liderleri gibi siyasi destek amacıyla Ukrayna'ya gitmediği için eleştirilen Macron, gitmeyi reddetmediğini de sözlerine ekledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ermenistan'da protestolar: 60 kişi yaralandı
DÜNYA Ermenistan'daki protestolarda 60 kişi yaralandı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Batı'ya "Vururuz" tehdidi - Dünyadan Haberler
DÜNYA Rusya'dan Batı'ya "Vururuz" tehdidi
ABD'de kitlesel silahlı saldırıların faillerinin ortak özellikler
DÜNYA ABD'de kitlesel silahlı saldırıların faillerinin ...
NATO ülkelerine ait 40'dan fazla savaş gemisi Stockholm'de - Dünyadan Haberler
DÜNYA NATO'ya ait 40'dan fazla savaş gemisi Stockholm'de
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen'e Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırı - Dünyadan Haberler
DÜNYA Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
Son dakika haberleri: Mehmet Öz'den tarihi başarı! ABD'de senato adaylığını kazandı
DÜNYA ABD'de senato adaylığını Mehmet Öz kazandı!
Lübnan'dan Suriyeli mülteciler açıklaması
DÜNYA Lübnan'dan Suriyeli mülteciler açıklaması
Slovakya’da tren kazası: Çok sayıda yaralı var
DÜNYA Slovakya’da tren kazası: 50 yaralı
BMGK, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı
DÜNYA İrini Operasyonu'nun süresi 1 yıl daha uzatıldı
Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı
DÜNYA Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.