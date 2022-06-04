Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz 0:00 / 0:00

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da savaş durur diplomatik bir çözüm bulunabilmesi için Rusya'nın aşağılanmaması ve küçük düşürülmemesinin kritik olduğunu belirtti, Paris'in arabuluculuk rolü oynayacağına inandığını da ekledi.

Macron "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, o gün geldiğinde diplomatik yollarla bir çıkış rampası inşa edebilelim" diye konuştu.

Macron, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ona hata yaptığını söylediğini de belirterek "Ben ona kendisi ve halkı için tarihi bir şey yaptığını söyledim" ifadelerini kullandı.

AB liderleri gibi siyasi destek amacıyla Ukrayna'ya gitmediği için eleştirilen Macron, gitmeyi reddetmediğini de sözlerine ekledi.