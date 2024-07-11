Fransa'da yeni hükümet ne zaman kurulacak? Macron sessizliğini bozdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ve bu süreçte mevcut hükümetin görevine devam edeceğini belirtti.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turunda hiçbir parti veya ittifakın Meclis'te mutlak çoğunluğa ulaşamaması yüzünden Fransa'da yeni hükümetin kurulması gerçekleşmedi.

Seçimin galibi solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayı konusunda görüşmelere devam ederken, iktidar kanadından farklı isimler merkez sağ ve solcuları da kapsayacak şekilde bir hükümet kurulmasını istiyor.

MACRON YEREL BASINA MEKTUP YAZDI

Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı merak konusuyken, Macron'un seçim sonuçlarına yönelik Fransız halkına yazdığı mektup yerel basında yayınlandı.

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Mektupta, seçimlere katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, "Öncelikle ülkede bir demokratik ifade ihtiyacı var. Öte yandan, aşırı sağ ilk turda yaklaşık 11 milyon oyla başı çekse de hükümete gelmesine net bir şekilde karşı çıktınız." ifadelerini kullandı.

Macron, seçimlerde kazanan olmadığını vurgulayarak, "Herhangi bir siyasi güç tek başına yeterli çoğunluğa ulaşamıyor ve bu seçimlerden oluşan blok ve koalisyonların hepsi azınlıkta kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece cumhuriyet yanlısı siyasi oluşumların mutlak çoğunluğu temsil ettiğini belirten Macron, söz konusu siyasi oluşumları Meclis'te istikrarlı ve çoğulcu bir çoğunluk oluşturmaya çağırdı.

Macron, bu çoğunluğun Fransa'nın önemli prensipleri etrafında şekillenmesi, cumhuriyet değerlerini benimsemesi ve seçimde vatandaşların ifade ettiği endişeleri çözmesi gerektiğini vurguladı.