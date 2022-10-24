DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yöneticileri savcılığa geldi. Yöneticiler yaptıkları görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim’de meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama ardından bilirkişi heyeti ve Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile 6 savcı, çalışmalarını sürdürüyor. TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, Amasra adliyesine gelerek, yaklaşık 10 dakikalık bir görüşme yaptı. Adliye çıkışında Sarıalioğlu, gazetecilerin soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.