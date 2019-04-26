Valilik tarafından alınan karar gereğiyle ev ve iş yerlerinin tahliye çalışmalarına başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, heyelan riski bulunan, afete maruz kalan alanlardaki yerlerde tahliye edilenler için barınma yerleri temin edildiği belirtilerek yazılı bir açıklama yapıldı ve şu sözlere yer verildi:



"ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR"



"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlatılan Maden ilçemiz Camiikebir mahallesindeki aktif ve olası heyelan alanlarının jeolojik-jeoteknik değerlendirme raporuna istinaden İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Maden ilçemizde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 işyerinde bugün itibariyle tahliye işlemlerine başlanılmıştır ve bu kapsamda tahliye edilen vatandaşlarımıza barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye lojman ve işyerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir."