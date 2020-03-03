Madencilerin 6 gündür eylem yaptığı ocağı işleten şirketten açıklama:

AA

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, işletmenin patlayıcı kullanım izin belgesinin 25 Kasım 2019'da iptal edilmesi nedeniyle ocak üretim faaliyetlerine uzun bir süre ara vermek zorunda kalındığı aktarıldı.

Yetişmiş nitelikli personeli kaybetmemek ve çalışma barışının bozulmaması için tüm çalışanların bu tarihten itibaren ücretli idari izne gönderilip ücret tahakkuklarının gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, işçilerin çalışılmayan yaklaşık 3 aylık dönemde örgütlendirilerek bir sendikaya üye olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Söz konusu sendika ile sorun yaşanmaması adına da personelin çalışmadıkları dönemler dahil olmak üzere tüm ücret alacakları ödenmiş, bugün itibarıyla mevcut personelin Ocak 2020 maaşları da hesaplarına yatırılarak işçilere karşı herhangi bir ücret-maaş borcumuz bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Ülke barajını ve işletmede üye çoğunluğunu elde edemeyen, yetki belgesini alamayan sendikanın yönlendirmesiyle işçilerin taleplerini art arda geldiği ileri sürülen açıklamada, çalışmadığı için zaten ekonomik olarak zor durumda bulunan işletmenin bunları karşılayamaz hale geldiği savunuldu.

Talepleri karşılanamayan 40 işçinin, yer altına inme ve oradan çıkmama kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, "personelin iletişiminin kesildiği, yemek verilmediği, ücretlerinin ödenmediği" iddialarının gerçekleri yansıtmadığı öne sürüldü.

Ayrıca, bu durumla ilgili kamuoyunda şirket aleyhinde olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylem başladığı günden itibaren Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, siyasi parti temsilcileri ve çözüme katkı sağlayacak tüm tarafların ocaktaki işçilerle iletişim kurması sağlanmış ve uzlaşı için çaba gösterilmiştir ancak şu ana kadar herhangi bir çözüme ulaşılamamıştır. 26 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'ten bugüne kadar yerin yaklaşık 140 metre altında olan işçilerimiz, gerek iş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin alınamaması gerekse ilgili denetimlerin yapılamaması nedeniyle tehlikeli bir hal almaya başladığını ve bundan da şirketimizin sorumlu tutulamayacağını kamuoyuna bildiririz. Bizler bu süreçte işçilerimiz ile görüşüp çalışmaya devam etmek istemekteyiz. Şayet çalışan personelin çıkışını istemesi durumunda ise tüm yasal haklarını taksitler halinde ödeyeceğimizi de bilmelerini isteriz."

Açıklamada şirketin, bu süreçte işletmeyi zarara uğratan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında tazminat davası açacağı ve zararını talep edeceği ifade edildi.

Yenice ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeninde çalışan 40 işçi, ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek 26 Şubat'ta kendilerini madene kilitleyip yerin 140 metre altında iş durdurma kararı almıştı. Sosyal medyada paylaştıkları videoda, işçi sağlığı ve güvenliği olmadığını öne süren madenciler, bu nedenle kendilerini ocağa kilitlediklerini belirterek, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerinin ödenmesi çağrısında bulunmuştu.