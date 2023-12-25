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        Haberler Gündem 3. Sayfa Madende oğlunu, Covid-19'dan eşini kaybetmişti... - Güncel haberler

        Madende oğlunu, Covid-19'dan eşini kaybetmişti...

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 2014 yılında meydana gelen maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi, daha sonra 2020 yılında Covid-19'dan eşi Recep Gökçe'yi kaybeden Ayşe Gökçe, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ayşe Gökçe son röportajında, "Gittiler hep, beni götürmediler" demişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:45
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        "Oğlum yüzme de bilmezdi" demişti...
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        Ayşe Gökçe, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde, 28 Ekim 2014 yılında yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasında kurtarma çalışmaları devam ederken, "Oğlum yüzme de bilmezdi" diyerek hafızalara kazınmıştı.

        BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre 85 yaşındaki Ayşe Gökçe, 3 gün önce gittiği Konya’daki oğlu Osman Gökçe’nin evinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        OĞLU İLE EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

        Ayşe Gökçe’nin cenazesinin, ilçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta maden kazasında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe ile eşi Recep Gökçe’nin yanına defnedileceği öğrenildi.

        "GİTTİLER, BENİ GÖTÜRMEDİLER"

        Ayşe Gökçe, 2020 yılında eşi Recep Gökçe’yi kaybettikten sonra verdiği son röportajında “Gittiler hep, beni götürmediler” demişti.

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        #Karaman
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