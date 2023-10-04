Madonna dünya turnesine başlıyor
Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, o dönem ertelemek zorunda kaldığı dünya turnesine başlıyor
7 Grammy ödülünün sahibi ABD'li şarkıcı Madonna, üç ay önce yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Madonna, 15 Temmuz 2023'te başlayan dünya turnesini ertelemişti.
Ölümden dönen Madonna, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalmıştı.
Tedavi sürecini atlatan 65 yaşındaki şarkıcı Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine başlıyor.