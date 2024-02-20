Madonna konserde sandalyeden düştü
Madonna, 'Celebration' adlı turnesinin kapsamında Seattle'da verdiği konseri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylerken sandalyeden düşen 65 yaşındaki Madonna, istifini bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek konsere devam etti
2023'ün Haziran ayında ciddi derecede bakteriyel enfeksiyon geçiren Madonna, yoğun bakıma alınarak uzun süre entübe edilmişti. Ünlü şarkıcı, tedavisinin ardından 'Celebration' adlı turnesine bıraktığı yerden devam etti.
Turne kapsamında Seattle'da konser veren 65 yaşındaki Madonna, gösterinin bir parçası olarak şarkılarından birini sandalyeye oturarak seslendirmeye başladı.
Şov gereği bir dansçı, o sırada 'Open Your Heart' adlı şarkıyı seslendiren Madonna'yı sandalyeyle birlikte sürüklemeye başladı.
YERE KAPAKLANDI
Tam o sırada Madonna, sandalyenin ayaklarından birinin yerdeki çıkıntıya takılması sonucu dengesini kaybederek yere kapaklandı.
İSTİFİNİ HİÇ BOZMADI
Yere düşen Madonna, istifini hiç bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek yerden kalkıp konsere devam etti.
Fotoğraflar: Avalon, Mega