Madonna yeni dövmesini paylaştı

"NEDEN MADONNA?"

Takipçileri, Madonna'nın gündeme gelmek için bu tarz fotoğraflara ihtiyacı olmadığını içeren mesajlar yazmıştı. Bir kullanıcı, "Neden?" yazarken, başka bir takipçisi ise, "Bize poponu göstermeyi bırak. Yeter artık! Çok bayağı görünüyorsun." yorumunda bulunmuştu.