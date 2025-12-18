Maduro, Guterres ile bölgesel barışı konuştu

Venezuela hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Maduro, Guterres’i Venezuela’ya yönelik tehditlerin ulaştığı boyut ve bunun bölgesel barış açısından doğurduğu ciddi sonuçlar konusunda bilgilendirdi.

Maduro, görüşme sırasında Guterres’e ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamaları kınadı ve Venezuela’nın petrolünün, doğal zenginliklerinin ve topraklarının kendilerine ait olduğunu vurguladı.

AA'nın haberine göre; görüşmede, Maduro, Trump’ın beyanlarının BM sistemi tarafından kesin bir dille reddedilmesi gerektiğini belirterek, Venezuela’nın egemenliğini hedef alan son açıklamaların uluslararası hukuka ve barışa doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Maduro, görüşmede Venezuela’ya yönelik siyasi, diplomatik ve ekonomik kuşatmaya da dikkati çekti.

Açıklamada, bu sürecin modern korsanlık niteliği taşıyan eylemleri içerdiği ifade edilirken, Venezuela petrolünü yasal olarak taşıyan bir gemiye yönelik saldırının uluslararası anlayışla bağdaşmadığı ve "barbarlık diplomasisinin" bir parçası olarak nitelendirildiği aktarıldı.