Maganda düğün konvoyunda görüntülendi! Böyle ateş açtı Düğünlerde rastgele ateş açan magandalardan biri daha İstanbul'da görüntülendi. Sokakta ilerleyen düğün konvoyunda otomobilin içindeki bir kişi silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:20 facebook

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