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Haberler Gündem 3. Sayfa Maganda kurbanı Berke'den 199 gün sonra acı haber!
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Başına yorgun mermi isabet eden Berke'den 199 gün sonra acı haber!

Çorum'da, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Berke Düzgün'den acı haber geldi. Sokakta yapılan bir düğünde ateş açan magandanın kurbanı olan Berke, yoğun bakım ünitesindeki 199 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kahreden haberi duyuran Mustafa Şen, "Böyle olaylar bir daha olmasın. Çocuğun hayatını, geleceğini çaldılar" dedi

Maganda kurbanı Berke'den 199 gün sonra acı haber!
DHA

Çorum'da, ailesi ile gittiği düğünde başına yorgun mermi isabet eden Berke Düzgün (6), 199 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 21 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43'üncü Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Berke Düzgün, bir anda kanlar içinde yere düştü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Düzgün'ün başına mermi isabet ettiği belirlendi. Başındaki mermi ameliyatla çıkarılan Berke Düzgün, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

27 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri sınırındaki Bayat Mahallesi Bayat 1'inci Sokak'ta düğün yapıldığı tespit edildi. Düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis, 2'si yaşı küçük olmak üzere 27'si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurdu.

KRİMİNAL İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanında toplamda 5 bin 482 deforme mermi çekirdeği tespit edildi. Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

199 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Berke Düzgün, bu sabaha doğru yaşamını yitirdi. Yaklaşık 6.5 aydır yaşam savaşı veren oğullarının acı haberini alan baba Celal ve anne Kıymet Düzgün, gözyaşlarına boğuldu.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

6 yaşındaki Berke D&uuml;zg&uuml;n ve babası Celal D&uuml;zg&uuml;n.
6 yaşındaki Berke Düzgün ve babası Celal Düzgün.

Berke'nin dayısı Mustafa Şen "Berke ve ailesi düğüne gitmişlerdi. Orada çocuğa yorgun mermi isabet etmiş. Cezalar caydırıcı olsun. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Denetimler sıklaştırılsın. Böyle olaylar bir daha olmasın. Çocuğun hayatını, geleceğini çaldılar" diye konuştu.

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