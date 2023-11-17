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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maganda kurşunu yine can aldı!

        Maganda kurşunu yine can aldı! 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Gaziantep'te, sokak kavgasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunla boynundan yaralanan Selçuk Dayan'dan acı haber geldi. Dayan, tedavi altına alındığı hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:48
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        Maganda kurşunu yine can aldı!
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        Gaziantep'teki sokak kavgasında ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan Selçuk Dayan (29), hayatını kaybetti.

        Olay, 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        DÜKKANININ ÖNÜNDE BEKLİYORDU

        Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri, kavga esnasında dükkanının önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayan'ın şah damarına isabet etti.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Olay sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Dayan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        BİR KİŞİ GÖZALTINDA

        Dayan'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

        Öte yandan, bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürüyor.

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