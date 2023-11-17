Maganda kurşunu yine can aldı!

Gaziantep'teki sokak kavgasında ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan Selçuk Dayan (29), hayatını kaybetti.

Olay, 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

DÜKKANININ ÖNÜNDE BEKLİYORDU Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri, kavga esnasında dükkanının önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayan'ın şah damarına isabet etti.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Olay sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Dayan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. BİR KİŞİ GÖZALTINDA Dayan'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürüyor.