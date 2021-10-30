Avaşin'de teröristlerin bulunduğu mağaraya baskın! 0:00 / 0:00

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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı, sürüyor.

SAHADAN ALINAN BİLGİYLE OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre Avaşin bölgesinde sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre teröristlerin saklandıkları mağaralara nokta operasyonlarla tek tek giriliyor.

SİLAH DEPOSU OLAN MAĞARAYA BASKIN

Bu kapsamda Avaşin'de teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığı belirlenen 1917 rakımlı tepedeki mağaraya Mehmetçik nokta operasyon düzenledi.

HELİKOPTERDEN İNDİRME HAREKÂTI

Kayalık ve sarp bir bölgede olan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çevreyi kontrol altına aldı. Mehmetçik, mağaradaki teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu.

4 TERÖRİST TESLİM OLDU

Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu. Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı.

Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 Doçka ile silaha ait sehpa, 7'si Kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 Biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.