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        Haberler Dünyadan 2026 Victoria’s Secret Fashion Show'a çıkacak modeller belli oldu

        2026 Victoria’s Secret Fashion Show'a çıkacak modeller belli oldu

        Yılın en büyük moda gösterisi 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da yürüyecek modellerin adları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Şova çıkacak modeller belli oldu

        Bu yılki Victoria's Secret defilesi, 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece 2.30'da başlayacak, YouTube ile Victoria's Secret'ın sosyal medya kanallarından canlı olarak izlenebilecek moda gösterisinde kimlerin yürüyeceği ve sahne alacağı belli oldu.

        Kıdemli Victoria's Secret 'meleği' Adriana Lima başta olmak üzere Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia'nın bu yılki defileye dönecekleri açıklandı.

        Victoria's Secret defilelerinde sadece modeller yürümüyor, şarkıcılar da sahneye çıkıyor. Bu yılki gösteride Megan Moroney, Megan Thee Stallion, Tate McRae ve Katseye'nin sahne alacağı duyuruldu.

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        Büyük gösteri öncesinde, yeni 'melekler'in nasıl seçildiğini gösteren 'Angels Among Us' adlı belgesel yarın YouTube'da yayınlanacak.

        Ünlü iç çamaşırı firmasından Adam Selman, “Geçen yıl gösteriden sonra binlerce mesaj aldım, ‘Melek olmak istiyorum. Nasıl melek olabilirim?’ gibi sorular vardı" sözleriyle gösteri dışındaki hazırlığı da paylaşmak istediklerini belirtti.

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        #Victoria’s Secret
        #Victorias Secret
        #Victoria’s Secret Fashion Show
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