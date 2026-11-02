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        Haberler Magazin Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiği iddialarına torunundan yalanlama

        Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiği iddialarına torunundan yalanlama

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada yayıldı. 94 yaşındaki sanatçının torunu Mekin Sezer, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek ölüm haberlerini yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        "Dedem ölmedi"

        Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında yer alan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Mekin hakkında çıkan ölüm iddiaları sevenlerini endişelendirdi.

        1980 yılından bu yana Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki sanatçının vefat ettiği yönündeki haberlerin ardından torunu, oyuncu Mekin Sezer konuya açıklık getirdi.

        Mekin Sezer, dedesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

        Öte yandan usta oyuncunun, geçen yıl mayıs ayında evinin bulunduğu mahallede yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışarak düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldığı ve başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme sürecini evinde geçirdiği biliniyor.

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