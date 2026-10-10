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        Haberler Objektife Takılanlar Ahu Yağtu, Cem Yılmaz sorularını yanıtsız bıraktı

        Ahu Yağtu, Cem Yılmaz sorularını yanıtsız bıraktı

        Ahu Yağtu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren eski eşi Cem Yılmaz'la ilgili sorular karşısında sessiz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        Cem Yılmaz sorularını yanıtsız bıraktı

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Ahu Yağtu, Nişantaşı'nda katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon için hazırlık yaptığını belirten ünlü isim, projeleri incelediğini ifade etti.

        Yeni sezon heyecanını dile getiren Yağtu, "Yeni sezon başladı. Bazı projeler var, onları bekliyorum" dedi.

        "SERENAY SARIKAYA MÜTHİŞTİ"

        Oyuncu, Paris Moda Haftası hakkında ise şu ifadeleri kullandı: Serenay Sarıkaya müthişti. Hande Erçel'i de beğeniyorum. Hepsi birbirinden güzeldi.

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        2012 yılında evlendiği eski eşi Cem Yılmaz hakkındaki sorular üzerine röportajı kesen Ahu Yağtu, ardından aracına binerek Nişantaşı'ndan ayrıldı.

        Öte yandan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmiş; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği anjiyo operasyonunun ardından sağlığına kavuşmuştu.

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        #Ahu Yağtu
        #cem yılmaz
        #oyuncu
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