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        Haberler Magazin Aşkın Nur Yengi: Nazlı'nın yeteneğini Sezen Aksu keşfetti

        Aşkın Nur Yengi: Nazlı'nın yeteneğini Sezen Aksu keşfetti

        Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı'nın müzik yeteneğinin Sezen Aksu tarafından keşfedildiğini anlattı. Yengi, kızının kariyerine müdahale etmediklerini de belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        "Sezen Aksu keşfetti"

        Aşkın Nur Yengi, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müzik kariyeri 13 yaşında Sezen Aksu’nun sahnesinde başlayan sanatçı, çocuk yaşta çalışmaya başlamasının hayatına etkisini anlattı. Yengi, "Hep doğru ve dikkatli olmalısın. Özenli olmalısın. Dolayısıyla 15 yaşındaki bir genç kız olmadım hiçbir zaman. Hep özenli, gayretliydim" dedi.

        "Ben hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım" diyen ünlü şarkıcı, "Günlük hayatımda ne yapmak istiyorsam onları yaptım. Pazara da gitmem gerekiyorsa pazara da gittim. İçimden ne geliyorsa hepsini yapmak istedim ve yaptım" ifadelerini kullandı.

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        Sosyal medyadan uzak durduğunu da belirten Yengi, "Ben kendi hayatımın senaristiyim, oyuncusuyum, yazarıyım. Filmi ben çekiyorum. Ama öyle bir yere geldik ki özel kalmadı. Her şey ortada. İyi de nerede bu işin gizemi?" diye konuştu.

        Kaan Ölker’in Popcast programına konuk olan Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Nazlı’ya hamileyken Plasenta Previa hastalığıyla karşı karşıya kaldığını da anlattı: Kaslardaki damarlar patlıyor. Bebekle beraber hayatını kaybetme riskin var. Ve hiç kıpırdamadan yatman gerekiyor. Bu arada büyüdükçe bu olay daha da derinleşiyor. Çünkü çocuk büyüdükçe damarlar da genişliyor. Neyse ben çok uzun zaman yattım ama risk çünkü hep el bombası taşıyorsun içinde. Son dönemeçte yedi aylıkken doğdu. Bir mucizeyle geldi hayatıma.

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        Ünlü şarkıcı, kızı Nazlı’nın müzik yeteneğinin Sezen Aksu tarafından keşfedildiğini anlattı. Kızının kariyerine müdahale etmediklerini belirten Yengi, "Sen ne istiyorsan onu yap" diyerek Nazlı’nın kendi kararlarını vermesine izin verdiklerini belitti. Ancak Sezen Aksu’nun Nazlı’nın sesini ilk duyduğu andan itibaren yeteneğini fark ettiğini belirten sanatçı, “Sezen abla bırakmadı” dedi.

        Nazlı’nın eğitim döneminde yaptığı bazı kayıtları Sezen Aksu’ya dinlettiklerini anlatan Yengi, "Bayıldı, bayıldı. Hikâye aslında öyle başladı" sözleriyle kızının müzik yolculuğunda Aksu’nun önemli bir rolü olduğunu ifade etti.

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        #Nazlı Bilginer
        #sezen aksu
        #Aşkın Nur Yengi
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