Ata Yaşat, jet-ski üzerinde hünerlerini sergiledi
Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen genç oyuncu Ata Yaşat, denizde jet-ski üzerindeki yeteneklerini sergiledi
Giriş: 01 Eylül 2026 - 07:21 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ata Yaşat, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.
Bir süredir dizi çekimleri için Bodrum'da bulunan 24 yaşındaki oyuncu, arkadaşıyla birlikte denize açıldı ve zamanını jet-ski yaparak değerlendirdi.
Uzun süre jet-ski üzerinde keyifli anlar yaşayan Ata Yaşat, daha sonra denizden çıkıp kıyıya döndü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ