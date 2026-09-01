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        Haberler Objektife Takılanlar Ata Yaşat, jet-ski üzerinde hünerlerini sergiledi

        Ata Yaşat, jet-ski üzerinde hünerlerini sergiledi

        Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen genç oyuncu Ata Yaşat, denizde jet-ski üzerindeki yeteneklerini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        Jet-ski üzerinde hünerlerini sergiledi

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ata Yaşat, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

        Bir süredir dizi çekimleri için Bodrum'da bulunan 24 yaşındaki oyuncu, arkadaşıyla birlikte denize açıldı ve zamanını jet-ski yaparak değerlendirdi.

        Uzun süre jet-ski üzerinde keyifli anlar yaşayan Ata Yaşat, daha sonra denizden çıkıp kıyıya döndü.

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        #Ata Yaşat
        #oyuncu
        #etiket
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