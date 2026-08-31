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        Haberler Dünyadan Beckham'ların şanslı çocuğu Cruz Beckham sahnede

        Beckham'ların şanslı çocuğu Cruz Beckham sahnede

        David ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğlu Cruz, İngiltere'deki Reading Festival'de müzik yeteneğini sergiledi. Gururlu anne-baba Beckham'lar, oğullarına konser esnasında destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Beckham'ların şanslı çocuğu sahnede

        Dünya çapında ünlü ebeveynlerle göz önünde büyüyünce, herhangi bir kariyer alanında ciddiye alınmak zorlu bir mücadele gerektiriyor. Ama annesi Spice Girls üyesi bir çocuğun müzikten uzak kalması da düşünülemez.

        Torpil, kayıt stüdyosuna girmeyi sağlasa da yetenekli kişileri yeteneksizlerden ayırmanın en iyi yolu, canlı bir performanstan geçiyor. İşte David ve Victoria Beckham'ın oğlu Cruz Beckham, grubu The Breakers ile birlikte, Reading Festival'de sahne alarak yeteneğini kanıtlamak istedi.

        Cruz ve grubunun sahne performansı esnasında David ve Victoria Beckham çifti ile Cruz'un kardeşleri Romeo ve Harper da konser alanındaydı. Aralarının gergin olduğu bilinen en büyük kardeş Brooklyn ise her zamanki gibi ailesiyle birlikte değildi. Festivale yoğun bir katılım oldu.

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        BECKHAM ÇİFTİ OĞULLARINI DESTEKLEDİ

        21 yaşındaki Cruz, elinde gitarıyla enerjik bir şekilde dans ederken sahnede olduğu süre boyunca yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. O gülümsemeye, kenarda duran ve her şarkı sözüne eşlik eden babası da katıldı. Victoria Beckham'ın yüzü her zamanki gibi ifadesizdi. Kalabalığa neşeyle el salladı, bu yüzden onun da çok eğlendiği düşünüldü.

        Cruz Beckham, Jackie Apostel ile aşk yaşıyor
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        Cruz'un gitar konusundaki belirgin yeteneği, ortalamanın üzerinde olan vokal performansı ve grubun sahnedeki enerjisi izleyenlerden tam not aldı.

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        #Cruz Beckham
        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #müzik
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