Bella Hadid yeni aşkını buldu

Bella Hadid, Instagram'da yeni erkek arkadaşıyla ilişkisini resmen duyurdu. 30 yaşındaki Filisin asıllı Amerikalı süper model, buz hokeyi maçından paylaştığı fotoğraflarda, Nathan Lacy ile birlikte çekilmiş samimi hallerine de yer verdi.

Maç, hokey oyuncuları topluluklarının kanser araştırmalarına fon sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla yürütülen ortak bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurdukları Hockey Fights Cancer yararına düzenlenmişti. Hadid, “Cumartesi gecesi özellikle anlamlıydı. Hockey Fights Cancer'ı onurlandırdık" şeklinde bir mesaj paylaştı.

"Sporun gücünü skor tablosundan çok daha büyük bir amaç için kullandığınız için teşekkür ederim" diyen ünlü model, "Hockey Fights Cancer, bir topluluğun bir araya geldiğinde neler yapabileceğini, kanser araştırmaları için para toplarken aynı zamanda Colorado'da hayatları kanserden etkilenen insanları ve aileleri onurlandırırken ne kadar güzel bir şekilde hatırlattığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

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Bella Hadid ve eski sevgilisi Adan Banuelos

Hadid, iki yıllık sevgilisi, Teksaslı bir kovboy olan Adan Banuelos'tan ocak ayı sonlarında ayrılmıştı. Peki, Hadid'in maçta yanak yanağa, sarmaş dolaş pozlar verdiği Nathan Lacy kim?

HEM KOVBOY HEM İNŞAATÇI

38 yaşındaki Lacy, Colorado'nun Crested Butte şehrinden beşinci kuşak bir kovboy. Ancak her gün ata binmiyor. Lacy, ailesinin inşaat şirketinde proje yöneticisi ve maliyet tahmincisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda atları yetiştiren ve eğiten bir çiftlik olan Lacy Çiftliği'nde aktif olarak yer alıyor.

Nathan Lacy ve Bella Hadid ikilisi, ilk kez bu yılın şubat ayında Milano Moda Haftası'nda birlikte görüldü. Lacy ile Hadid'i, ünlü modelin yakın arkadaşı ve aynı zamanda Lacy'nin kız kardeşi olan Rachael Lacy tanıştırdı.