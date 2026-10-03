Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile alışverişte
Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Baba-kız, mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra semtten ayrıldı
Giriş: 03 Ekim 2026 - 08:10 Güncelleme:
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; eski futbolcu Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Baba-kız, semtteki mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken Erkin ve kızı, kendilerini görüntüleyen gazetecilere poz verdikten sonra alışverişlerini tamamlayarak Nişantaşı'ndan ayrıldı.
Caner Erkin, 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile Roma'da evlenmişti. Çiftin kızı Mihran Ela, 2018'de dünyaya gelmişti.
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