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        Haberler Objektife Takılanlar Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile alışverişte

        Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile alışverişte

        Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Baba-kız, mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra semtten ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 08:10 Güncelleme:
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        Baba-kız günü

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; eski futbolcu Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Baba-kız, semtteki mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken Erkin ve kızı, kendilerini görüntüleyen gazetecilere poz verdikten sonra alışverişlerini tamamlayarak Nişantaşı'ndan ayrıldı.

        Caner Erkin, 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile Roma'da evlenmişti. Çiftin kızı Mihran Ela, 2018'de dünyaya gelmişti.

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        #caner erkin
        #Şükran Ovalı
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