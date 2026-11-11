Cengiz Tekin hayatını kaybetti

CENGİZ TEKİN HAKKINDA

Cengiz Tekin, 1955 yılında dünyaya geldi. Besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı kimliğiyle tanınan Tekin, müzik kariyerindeki yükselişini 1975 yılında yazdığı şarkılarla başlattı. Arabesk müzik alanında uzun yıllar çalışmalarını sürdüren sanatçı, özellikle İbrahim Tatlıses ile yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirdi. Tekin'in eserleri, dönemin önde gelen yorumcuları tarafından seslendirilerek Türk müzik repertuvarında kendine yer buldu.

Cengiz Tekin'in Şarkıları Neler?

Cengiz Tekin, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sevilen şarkıya imza attı. Sanatçının adıyla özdeşleşen eserler arasında şunlar bulunuyor: 'Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş', 'Zalimden de Zalim', 'Senin Yerine', 'Dert Kitabı', 'Diyemedim', 'Sevdik de Ne Oldu', 'Benim Hayatım', 'Dünyamı Yıkmasaydın', 'Kolay Kolay', 'Sevmem Artık'.

Özellikle 'Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş', Tekin'in müzik dünyasında tanınmasını sağlayan eserlerden biri oldu.

Şarkılarını Ünlü Sanatçılar Seslendirdi

Cengiz Tekin'in besteleri, Türk arabesk ve fantezi müziğinin birçok önemli ismi tarafından yorumlandı. Tekin'in eserlerini seslendiren sanatçılar arasında; İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor yer alıyor. Uzun yıllar İbrahim Tatlıses ile çalışan Tekin, besteciliğinin yanı sıra müzik sektörünün farklı alanlarında da görev aldı.

Cengiz Tekin Sinema ve Yönetmenlik Yaptı

Müzik kariyerinin yanında sinema dünyasında da çalışmalar yapan Cengiz Tekin, 7 filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Sanatçı, özellikle 'Yaktın Beni Dünya' filmiyle Anadolu'da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bir dönem İbrahim Tatlıses'in müzik kliplerinin yönetmenliğini de üstlenen Tekin, televizyon dünyasında ise 'İbo Show' programının yönetmenliğini yaptı.