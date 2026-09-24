Cinsel saldırıdan yeniden yargılanan Harvey Weinstein'e 15 yıl hapis

Harvey Weinstein, 2006 yılında eski yapım asistanı Miriam Haley'e cinsel saldırıda bulunmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir mahkumiyet kararının bozulmasının ve ardından gelen iki yargılama hatasının ardından, bu ceza, dünya çapında yayılan #MeToo (Ben de) hareketini ateşleyen dokuz yıllık mahkeme sürecinde önemli bir son noktayı işaret ediyor. Temyiz başvurusu yapılmadığı ya da yapılsa da sonuç değişmediği takdirde, Weinstein parmaklıklar ardında kalacak.

Weinstein, Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan daha önce de yargılanmış ve 2020'de mahkum edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme, 2024'te Weinstein'in adil yargılanmadığına hükmederek söz konusu mahkumiyeti bozmuştu.

YENİ BİR TECAVÜZ DAVASI DAHA VAR

Bir dönemin en ünlü Hollywood yapımcısı olan Weinstein, daha sonra, 2013 yılında Los Angeles'taki bir otelde İtalyan model ve oyuncu Evgeniya Chernyshova'ya tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmaktan dolayı California'da yeniden yargılanacak.

Weinstein, mahkemede Rikers Adası'nda mahkum olarak çektiği, "İşkence gibi" dediği yaşam koşullarından duyduğu şikayetleri dile getirdi. Yapımcı, burada temel insan haklarından mahrum bırakıldığını ve bir hayvandan daha kötü muamele gördüğünü öne sürdü. Weinstein, kalan ömrünü hapsedilmiş bireyler için savunuculuk yapmak ve mahkumların günlük hayatlarına geri dönmelerine yardımcı olmak için kullanmak istediğini söyledi.

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MAHKEMEDE ÖZÜR DİLEDİ

"Mükemmel bir insan değilim, hatalar yapmış bir insanım" diyen Weinstein, “2017'den beri yaşanan her şeyi düşünmek, geçmişteki davranışlarımın başkalarını nasıl olumsuz etkilediğini anlamama yardımcı oldu. Birçok pişmanlığım var ve eylemlerimle incittiğim herkesten içtenlikle özür diliyorum. Ancak masumiyetimi tekrar vurgulamak zorundayım” ifadesini kullandı.

74 yaşındaki Weinstein, son yıllarda kronik miyeloid lösemi (kan kanseri türü), diyabet ve ciddi hareket sorunları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Verilen ceza, Weinstein'in hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçireceğini neredeyse kesinleştirmiş oldu.

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"#METOO" HAREKETİNİ BAŞLATTI

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kadının uğradığı cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeToo" etiketiyle gündeme getirmesi dünyada kampanyaya dönüşmüştü.

"#MeToo" kampanyasıyla Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.