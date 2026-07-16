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        Haberler Dünyadan Çocuk istismarıyla suçlanan Timothy Busfield: Kariyerim bitti

        Çocuk istismarıyla suçlanan Timothy Busfield: Kariyerim bitti

        Hakkında iki erkek çocuğa yönelik cinsel istismar suçlaması olan ve bu nedenle yargılanan Timothy Busfield'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Ünlü oyuncu mahkemede, "Bir daha asla, asla, asla çalışamayacağım. İddialar doğru olmasa bile, kariyerim bitti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        "Kariyerim bitti"

        Ünlü oyuncu Timothy Busfield, bu yılın başlarında 13 yaşından küçük çocuklarla cinsel temas kurmakla ilgili dört ayrı suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

        USA Today gazetesinin yayımladığı savcılık ifadesine göre, 69 yaşındaki Busfield, şubat ayında New Mexico'da çıktığı mahkemede jüriye karşı yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların ardından kariyerinin bittiğini söyledi.

        İfadesinde "Benim kariyerim bitti" diyen Busfield, "İnsanların bunu tekrar yapacağım korkusu yüzünden bir daha asla, asla, asla çalışamayacağım. İddialar doğru olmasa bile, kariyerim bitti" sözlerini kullandı. "Televizyon programlarını kaybettim, bir filmde yerime başka bir oyuncu koydular. Ajansım beni kovdu" diyen oyuncu, "Artık yeter!" şeklinde isyan etti.

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        Busfield, jüriye verdiği iki saatlik ifadede, son umudunun karısı Melissa Gilbert'in kariyerinin kendi hukuki sorunları yüzünden mahvolmaması olduğunu söyledi. Busfield, 12 kişilik büyük jüriye şunları söyledi: Çocuklarım, torunlarım, hayatımdaki herkes, para ve intikam için yapılan bu asılsız iddialar yüzünden mahvoldu. Karımı ve işini de mahvetmeyeceğim.

        Busfield'ın, hakkındaki cinsel istismar iddiaları süresince en büyük destekçisi olan eşi Gilbert de bir oyuncu.

        13 yaşından küçük iki çocukla cinsel temas kurmakla ilgili dört ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan Busfield, suçlamaların hepsini reddediyor. Busfield'a yöneltilen suçlamalar, 2022-2025 yılları arasında yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'The Cleaning Lady' adlı televizyon dizisinde kendisiyle birlikte çalışan iki çocuk oyuncuyu kapsıyor.

        Jüri önündeki ifadesinde Busfield, çocuklarla uygunsuz ilişki içinde bulunduğu iddiasını reddetti. Busfield, mahkemeye, çocukları dizinin dördüncü sezonunda kadrodan çıkardığı için, bu iddiaların ebeveynlerinin kininden kaynaklandığını öne sürdü.

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        Aktör mahkemeye verdiği ifadede, ebeveynlerin çocuklarını kendisini uygunsuz davranışla suçlamaları için yönlendirdiklerini iddia etti.

        Ocak ayında Busfield yetkililere teslim oldu ve tutuklandı. Ancak mahkeme tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan Busfield'ın duruşmasının Mayıs 2027'de başlaması öngörülüyor.

        Oyuncu bugüne dek 'Field of Dreams', 'Little Big League' ve 'Revenge of the Nerds' gibi filmlerde; 'The West Wing' ve 'Thirtysomething' gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Busfield, yönetmen olarak da 'The Client List', 'The Night Shift' ve 'Designated Survivor' gibi birçok projeye imza attı.

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        #Timothy Busfield
        #çocuk istismarı
        #taciz
        #cinsel taciz
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