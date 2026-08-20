Coldplay solisti Chris Martin'den sonra aşkı Role Model'de bulan Dakota Johnson, yeniden hayal kırıklığı yaşadı.

36 yaşındaki oyuncu ile gerçek adı Tucker Pillsbury olan 29 yaşındaki şarkıcı Role Model, Aralık 2025'te birlikte görülmelerinden bu yana ilişki yaşıyordu. Ancak ikilinin bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. People dergisine konuşan bir kaynak, ayrılığı doğrularken, bu ayrılığın ne zaman gerçekleşmiş olabileceğine dair bir ayrıntı paylaşmadı.

Johnson, Role Model'in bu yıl çıkardığı 'Chuck Timely & the Hourglass' albümünde sesiyle yer aldı. Albüm ABD Billboard 200 listesinde 10 numaraya kadar yükseldi. Role Model, birkaç hafta önce verdiği röportajda, Johnson'n müzik yeteneğini överken, "İnanılmazdı. Sesi şarkıya mükemmel uydu" sözlerini kullanmıştı.

'Grinin Elli Tonu' film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson, rap şarkıcısı Role Model'den önce Chris Martin'le sekiz yıllık birlikteliğini Haziran 2025'te bitirmişti.