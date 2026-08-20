Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dakota Johnson ile Role Model aşkı bitti

        Dakota Johnson ile Role Model aşkı bitti

        'Grinin Elli Tonu' yıldızı Dakota Johnson ile rap şarkıcısı Role Model'in aşkı, henüz bir yılı bile doldurmadan sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aşk bitti

        Coldplay solisti Chris Martin'den sonra aşkı Role Model'de bulan Dakota Johnson, yeniden hayal kırıklığı yaşadı.

        36 yaşındaki oyuncu ile gerçek adı Tucker Pillsbury olan 29 yaşındaki şarkıcı Role Model, Aralık 2025'te birlikte görülmelerinden bu yana ilişki yaşıyordu. Ancak ikilinin bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. People dergisine konuşan bir kaynak, ayrılığı doğrularken, bu ayrılığın ne zaman gerçekleşmiş olabileceğine dair bir ayrıntı paylaşmadı.

        Johnson, Role Model'in bu yıl çıkardığı 'Chuck Timely & the Hourglass' albümünde sesiyle yer aldı. Albüm ABD Billboard 200 listesinde 10 numaraya kadar yükseldi. Role Model, birkaç hafta önce verdiği röportajda, Johnson'n müzik yeteneğini överken, "İnanılmazdı. Sesi şarkıya mükemmel uydu" sözlerini kullanmıştı.

        'Grinin Elli Tonu' film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson, rap şarkıcısı Role Model'den önce Chris Martin'le sekiz yıllık birlikteliğini Haziran 2025'te bitirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #role model
        #Dakota Johnson
        #ilişki
        #aşk
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı