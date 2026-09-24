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        Haberler Magazin Demet Şener: Kendim alıyorum başkasından beklemiyorum

        Demet Şener: Kendim alıyorum başkasından beklemiyorum

        Bebek'te objektiflere takılan Demet Şener, hem Almanya ziyaretinin hem de Yunanistan tatilinin detaylarını paylaştı. Yıllardır çalıştığını ve kendi alışverişini kendisinin yaptığını belirten Şener, "Kendim alıyorum, kendim takıyorum. Başkasının almasını beklemiyorum" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        "Kendim alıyorum başkasından beklemiyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Veli arkadaşlarımızla bir aradaydık. Uzun yıllardır ara ara böyle görüşüyoruz" dedi.

        Almanya'dan aldığı çantayla ilgili de konuşan Şener, bazı markalarda alışveriş yapmak için sıra beklenmesiyle ilgili, "Evet, bir sıraya giriyorsun ve sıra sana geldiğinde alıyorsun. Bazı markalarda böyle. Ben de çantayı bahane edip hem Almanya'ya abimi görmeye gittim hem de çantamı alıp geldim" ifadelerini kullandı.

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        Uzun yıllardır çalıştığını ve kendi alışverişlerini kendisinin yaptığını söyleyen Şener, "Böyle bir imkanım var. Kendim alıyorum, kendim takıyorum. Başkasının almasını beklemiyorum" diyerek esprili bir açıklamada bulundu.

        Öte yandan eski eşi İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları eriten ve geçtiğimiz aylarda ailece Yunanistan'a tatile giden Şener, konuyla ilgili "Çocuklarımız için yapılmış bir tatildi. Onlar çok mutlu oldu, her şey onlar içindi" dedi.

        İbrahim Kutluay- Demet Şener ve çocukları İrem Kutluay ile Ömer Kutluay
        İbrahim Kutluay- Demet Şener ve çocukları İrem Kutluay ile Ömer Kutluay

        Oğlu Ömer'in yanına gideceğini de söyleyen ünlü isim, "Annemi de alıp Ömer'in yanına gideceğiz. Maçları var, 4-5 gün yanında kalacağız. Onu da çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

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        #demet şener
        #Yunanistan tatili
        #alışveriş
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