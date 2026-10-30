Devrim Özkan, filmde kendi hayatından izler buldu

20 Kasım'da vizyona girecek 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin başrol oyuncusu Devrim Özkan, filmde hayat verdiği Mavi karakteriyle kendi yaşamı arasındaki şaşırtıcı benzerlikleri anlattı. Sinema salonunda izlediği ilk filmin 'Aşk Tesadüfleri Sever' olduğunu söyleyen Özkan, yıllar sonra ilk sinema filminde aynı serinin üçüncü yapımında başrol oynamasının yanı sıra çekimler sırasında yaşadığı duygusal tesadüfü de paylaştı.

Hayatındaki tesadüflerin sorulması üzerine Devrim Özkan, sinemayla ilk tanışmasından başlayarak filmle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı: Sinemada izlediğim ilk film 'Aşk Tesadüfleri Sever'di. Ve oynadığım ilk sinema filmi de 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' oldu. Bu güzel bir tesadüf bence. Mavi'nin hikayesindeki babaannesi Alzheimer hastası. Benim babaannem de aynı şekilde. Ve ben Mavi'nin babaannesini görmeye gittiği sahneyi çektiğim gün kendi babaannemin vefat ettiğini öğrendim. Garip bir tesadüftü.

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"ÇOK GÜZEL BİR TESADÜF OLDU"

Özkan, Mavi karakteriyle hayatındaki bir başka ortak noktanın da Deniz ismi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Mavi'nin hayatındaki Deniz'lerle benim hayatımdaki Deniz'ler çok fazla. Benim ablamın adı Deniz. Yaptırdığım ilk dövme Deniz. Yani ikimizin de en çok sevdiği insanlar Deniz. O yüzden bu da çok güzel bir tesadüf oldu diyebilirim.

TESADÜFLER BU KEZ KAMERA ÖNÜNDE VE ARKASINDA BULUŞTU

Böcek Film ve Benesta ortak yapımı olan 'Aşk Tesadüfleri Sever 3', Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ı başrollerde buluşturuyor. Ömer Faruk Sorak'ın genel yönetmenliğini, İpek Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Funda Dündar'ın kaleme aldığı film, serinin geçmişinden izler taşırken Özgür ve Mavi üzerinden kendi hikayesini kuruyor. Serinin önceki filmleriyle bağını korurken Özgür ve Mavi'yle yeni bir hikayenin kapısını aralayan yapım, seriyi ilk kez izleyeceklerin de kolaylıkla dahil olabileceği bir dünya sunuyor.

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Aşkı ve hayatın beklenmedik karşılaşmalarını merkezine alan serinin yeni filmi 'Aşk Tesadüfleri Sever 3', 20 Kasım'da CJ ENM dağıtımıyla sinemalarda!