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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan duygulandıran veda

        Devrim Özkan'dan duygulandıran veda

        Başrolünde yer aldığı filmin basın toplantısında babaannesinin vefat haberini alan Devrim Özkan, duygusal bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Duygulandıran veda

        Oyuncu Devrim Özkan, başrolünde yer aldığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin basın toplantısında aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşamıştı.

        27 yaşındaki oyuncu, kameralar karşısında gözyaşlarına hakim olmakta zorlanıp, programı sürdürmekte güçlük çekmişti. 27 yaşındaki oyuncu, "Bugün babaannemi kaybettim ama bu film onun ruhuna gitsin" demişti.

        Babaannesiyle birlikte çekildiği çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı yayımlayan Devrim Özkan, paylaşımına "Canım babaannem" notunu düştü.

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        #Devrim Özkan
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