Diana Ross ve Suzan Sabancı buluştu
Amerikalı şarkıcı Diana Ross, özel bir davet için geldiği İstanbul'da 30 yıllık dostu iş insanı Suzan Sabancı ile bir araya geldi
Giriş: 09 Kasım 2026 - 20:33 Güncelleme:
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Diana Ross, Türkiye'ye geldi. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte sahne alan Ross, 30 yıllık dostu iş insanı Suzan Sabancı ile buluştu.
Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını İstanbul'da tazeleyen ikili, özel buluşmada uzun süre sohbet etti. Ross'un, İstanbul programını tamamlamasının ardından Türkiye'den ayrılması bekleniyor.
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