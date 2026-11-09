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        Haberler Magazin Diana Ross ve Suzan Sabancı buluştu

        Diana Ross ve Suzan Sabancı buluştu

        Amerikalı şarkıcı Diana Ross, özel bir davet için geldiği İstanbul'da 30 yıllık dostu iş insanı Suzan Sabancı ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 20:33 Güncelleme:
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        Diana Ross ve Suzan Sabancı buluştu

        Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Diana Ross, Türkiye'ye geldi. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte sahne alan Ross, 30 yıllık dostu iş insanı Suzan Sabancı ile buluştu.

        Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını İstanbul'da tazeleyen ikili, özel buluşmada uzun süre sohbet etti. Ross'un, İstanbul programını tamamlamasının ardından Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

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        #ünlü
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