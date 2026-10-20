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        Haberler Dünyadan Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin opera aşkı

        Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin opera aşkı

        Pop müzik yıldızı Dua Lipa, opera sevgisini, geçen yaz evlendiği eşi Callum Turner ile gittiği galada gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Opera aşkı

        Yeni evli çift Dua Lipa ve Callum Turner, dün akşam New York'taki Metropolitan Opera'nın açılış gecesi galasına katıldı.

        31 yaşındaki şarkıcı İngiliz şarkıcı Lipa ve 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner, yıldızlarla dolu 'Lincoln in the Bardo' gösterisine giderken el ele tutuşarak kameralara poz verdi.

        Lipa, tasarımcı Maximilian Davis'in 2027 İlkbahar koleksiyonundan siyah ve pullarla süslenmiş bir elbiseyle galaya katıldı. Eşi Turner de siyah takım elbisesiyle ona eşlik etti.

        George Saunders'ın 2017 tarihli romanından uyarlanan 'Lincoln in the Bardo' operası, eski ABD Başkanı Lincoln'ün genç oğlu Willie'nin kaybıyla boğuştuğu bir geceyi konu alıyor.

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        Etkinlikte Lipa, operaya olan sevgisinden bahsederken, "Opera gerçekten de tüm insani duygularımıza dokunuyor. Aşk, keder, kayıp, hırs, umut ve onu bu kadar özel kılan tüm bu şeyler... Bu yüzden bence mesele teslimiyetle ilgili ve ben bunu seviyorum" ifadesini kullandı.

        Ünlü pop yıldızı, geçen ay da İtalya'nın Milano kentindeki Teatro alla Scala'nın açılış gecesi galasına katılarak 'La Traviata' operasını izlemişti.

        Dün akşam New York'taki galaya katılan diğer yıldızlar arasında Amy Poehler, Bowen Yang, Andrew Nixon ve Kate Walsh da vardı.

        Dua Lipa ve Callum Turner çifti, haziran ayında önce Londra'da nikahlarını kıydı, ardından Sicilya'da üç gün süren gösterişli düğünle evlendi.

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        #Dua Lipa
        #Callum Turner
        #Opera
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