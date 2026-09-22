Ed Sheeran konserine büyük protesto hazırlığı

Geçtiğimiz hafta sonu ABD'nin Philadelphia şehrindeki Ed Sheeran konseri protestolara sahne olmuştu. Konser mekanı önünde Filistin destekçileri pankart açıp slogan atarak, Filistin yanlısı sanatçının Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasına tepki göstermişti. Ancak bu, önümüzdeki cumartesi günü düzenlenecek konser öncesinde, konser mekanı yakınlarında yapılması planlanan protestoya göre daha küçük çaplı kalıyor.

Gelecek hafta sonu, Massachusetts şehrindeki Gillette Stadyumu'nda, Sheeran konseri öncesinde bir gösteri daha düzenlenecek. Gösterinin, rapçi Macklemore'un sahnede "Özgür Filistin" dediği ve Yahudi karşıtı konuştuğu iddiasıyla turnenin alt kadrosundan çıkarılmasını isteyen milyarder Robert Kraft'ın sahibi olduğu stadyumun önünde yapılması dikkat çekici.

İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmeye odaklanan bir grup olan Massachusetts Barış Eylem Grubu, Sheeran'ın bu hafta sonu aynı mekanda vereceği ikinci konser öncesinde stadyumun köşesinde toplanacak.

Protestonun, "milyarder sansürü" ve Filistin'deki soykırıma karşı mücadele etrafında yoğunlaşacağı öğrenildi.

Gazze'deki gelişmeler karşısında sessiz kalmakla ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin kamuoyu önünde yeterince tutum almamakla eleştirilen Sheeran, ABD turnesinin açılış sanatçılarından Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin geçen hafta sonu konuşmuştu.

SESSİZ KALDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Philadelphia'daki konserinde duygusal anlar yaşayan ve sahnede gözyaşı döken İngiliz şarkıcı, Macklemore'u kadrodan çıkarma kararının kendisine ait olmadığını belirtmişti. Ancak Sheeran, bunu durdurmak için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle de ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da sahne alan Sheeran, Macklemore'a yönelik tepkilere işaret ederek son bir haftada "zor kararlar" almak zorunda kaldığını söylemiş ve "Hatalar yapıyorum ve çok, çok üzgünüm" ifadesini kullanmıştı.

Sheeran, siyasetten uzak durduğunu belirterek, "Aktivist bir müzisyen olmak hiçbir zaman istemedim, ancak bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkındaki önemli ve hararetli bir tartışmanın ortasına koydu" demişti.

Sheeran, Philadelphia'da konser verirken, dışarıda protesto edilmişti

Sheeran, Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan ABD'li milyarder Robert Kraft'ın, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkmasına işaret ederek, mekanların, sanatçılarla içerikleri önceden onaylaması fikrinin kendisini "endişelendirdiğini" belirtmiş ve konserlerinin "güvenli" olarak kalmasını istediğini söylemişti.

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Macklemore

NE OLMUŞTU?

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı.

Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.

Turne sahibi Sheeran ise Gazze'deki soykırım hakkında çoğunlukla sessiz kalmakla eleştirilmişti.

Macklemore'un Filistin'e desteği nedeniyle turneden çıkarılması kararı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.