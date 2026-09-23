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        Haberler Dünyadan Ed Sheeran yarım milyon takipçisini kaybetti

        Ed Sheeran yarım milyon takipçisini kaybetti

        Ed Sheeran, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle alt kadro sanatçısı Macklemore'un turneden çıkarılma kriziyle büyük zarara uğradı. Diğer alt kadro sanatçılarının da turnesini terk ettiği Sheeran, büyük bir takipçi kitlesini de kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        Yarım milyon kişi terk etti

        Ed Sheeran, "hayatımın en kötü haftalarından biri" dediği haftada Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçisini kaybetti.

        35 yaşındaki İngiliz şarkıcı, turnesini gölgeleyen İsrail-Filistin çatışması konusundaki tutumu nedeniyle cumartesi günü hayranlarından özür diledikten sonra "kalabalığa boyun eğmekle" suçlandı.

        Sheeran, 'Loop' adlı turnesinin açılış sanatçısı Macklemore'un, bu ayın başlarında Sheeran'ın New Jersey konserlerinde yaptığı Filistin yanlısı yorumlar nedeniyle turne programından çıkarılmasının ardından şiddetli tepkilerle karşılaştı.

        BİR HAFTADA 500 BİN KİŞİ SHEERAN'I BIRAKTI

        14 Eylül'de Macklemore, Sheeran ile bir hafta süren 'zorlu görüşmelerin' ardından turne kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Bu duyurudan önce Sheeran'ın Instagram takipçi sayısı 47,6 milyon iken, 24 saat içinde 47,3 milyona düştü.

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        Social Blade verilerine göre, Sheeran'ın Instagram açıklamasıyla sessizliğini bozduğu 15 Eylül'de bile hesabı yaklaşık 150 bin takipçi kaybetti. Ertesi gün ise 98 binden fazla takipçi kaybı daha yaşandı.

        Hafta sonu boyunca keskin düşüş devam etti ve Sheeran, Philadelphia'daki hayranlarına gözyaşları içinde yaptığı konuşmayla ilk sahne performansını sergiledi. 23 Eylül itibariyle takipçi sayısı 47,2 milyona düştü; bu da bir haftada yarım milyon takipçi kaybı anlamına geliyor.

        TURNEDEN ÇIKAN SANATÇILARIN TAKİPÇİLERİ ARTTI

        Macklemore'un gelecek konserlerde alt kadroda sahne almasının engellenmesinin ardından, Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları Finneas, Lukas Graham ve Aaron Rowe'un yanı sıra destek grubu Beoga da rapçi Macklemore ve Filistin'le dayanışma içinde olduklarını söyleyerek turneden çekildiler.

        Sheeran'ın takipçi sayısında keskin bir düşüş yaşanırken, turnesinden çıkarılan veya ayrılan sanatçılar toplamda 1,6 milyon takipçi kazandı.

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        Sheeran, cumartesi günü Philadelphia'daki konserinde 50 bin hayranına şöyle seslenmişti: Hayatımın son haftası, en kötü haftalarından biriydi.

        Sheeran, aynı konserde, hayranlarından özür dilemek için teleprompter'dan bir açıklama okuduktan sonra "kalabalığa boyun eğmekle" suçlandı.

        "DAHA İYİ DANIŞMANLARA İHTİYACI VAR"

        Daha önce programına siyaseti karıştırmayacağına dair verdiği sözden geri adım atan şarkıcı, Gazze'ye yapılan saldırıları "felaket ve haksız", Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını ise "korkunç" olarak nitelendirdi.

        Ünlü İngiliz televizyoncu Piers Morgan, şarkıcıyı eleştirirken, "Ed Sheeran'ın İsrail/Hamas savaşı hakkındaki genel değerlendirmesine katılıyorum (7 Ekim korkunçtu, İsrail'in tepkisi orantısızdı), ancak kalabalığa boyun eğip bunu kamuoyu önünde söylemek zorunda kalmamasını, özellikle de bazıları gibi otomatik metin okuyucusundan okumamasını dilerdim. Ezilen bir kukla. Daha iyi danışmanlara ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

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        #Filistin
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