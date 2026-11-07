Eda Ece'nin babası hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin babası, ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz vakit kaybetmeden hastaneye koşan Ece, babasının elini tuttuğu duygusal bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına kalp emojisiyle birlikte "Babam" notunu düşen başarılı oyuncu, babasının sağlık durumuna dair ise henüz bir açıklama yapmadı.