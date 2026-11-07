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        Haberler Magazin Eda Ece'nin babası hastaneye kaldırıldı

        Eda Ece'nin babası hastaneye kaldırıldı

        Eda Ece'nin babası, aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Oyuncu, hastanede babasının elini tuttuğu kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Babam" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        Babası hastaneye kaldırıldı

        Ünlü oyuncu Eda Ece'nin babası, ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz vakit kaybetmeden hastaneye koşan Ece, babasının elini tuttuğu duygusal bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına kalp emojisiyle birlikte "Babam" notunu düşen başarılı oyuncu, babasının sağlık durumuna dair ise henüz bir açıklama yapmadı.

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