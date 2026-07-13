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        Haberler Magazin Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'ya: Bu ülkenin başına gelen en güzel şeysin

        Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'ya: Bu ülkenin başına gelen en güzel şeysin

        Şarkıcı Emel Müftüoğlu, meslektaşı ve yakın arkadaşı Sezen Aksu'nun 72'nci yaşını duygusal bir mesaj ile kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        "Bu ülkenin başına gelen en güzel şeysin"

        16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, 72'nci yaşına girdi.

        Emel Müftüoğlu, yakın arkadaşı Sezen Aksu'nun doğum gününe özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        Aksu ile olan fotoğrafını yayımlayan Müftüoğlu, "Bildiğim tek şey; kendim bir tarafa çok şanslıyımdır zaten... Sen bu ülkenin başına gelen en güzel şeysin canım Sezen Aksu'm iyi ki doğdun. Allah, bütün kötülerin ömründen alsın sana versin" ifadelerini kullandı.

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        #emel müftüoğlu
        #sezen aksu
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