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        Haberler Magazin Erkan Kolçak Köstendil: Rıza Kocaoğlu sayesinde forma girdim

        Erkan Kolçak Köstendil: Rıza Kocaoğlu sayesinde forma girdim

        Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, fit görünümüyle ilgili "Beni Rıza Kocaoğlu forma soktu. Antrenman listesini bana o verdi. Onun sayesinde fit oldum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        "Rıza sayesinde forma girdim"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Marsel ile birlikte Zekeriyaköy'de objektiflere yansıdı. Taksiye bineceği esnada basın mensuplarının soru röportaj isteğini kırmayan oyuncu, şoförden kendisini beklemesi için müsaade istedi. Pazar günlerini oğlu Marsel'e ayırdığını belirten Erkan Kolçak köstendil, "Marsel'e vakit ayırdığım bir dönemdeyim. Bir pazar gezmesi yaptık, gidiyoruz" dedi.

        2017-2021 yılları arasında SHOW TV'de ekrana gelen 'Çukur'da 'Vartolu Saadettin' rolünü canlandıran oyuncu, dizideki karakterine özel kısa bir dizi yayınlanacağı yönündeki iddiaları "Öyle bir şey yok, asparagas" diyerek yalanladı.

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        Yaz tatilini yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile geçiren Erkan Kolçak Köstendil, verdiği kilolar ve fit görünümüyle ilgili soruya ise esprili bir yanıt verdi. Oyuncu, "Beni Rıza forma soktu. Antrenman listesini bana o verdi. Onun sayesinde fit oldum" diyerek kahkaha attı.

        5 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için düzenli egzersiz yapmaya başlayan Rıza Kocaoğlu, zaman zaman verdiği pozlarla kaslarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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        #Rıza Kocaoğlu
        #Marsel Köstendil
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