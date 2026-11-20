Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ersay Üner, Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Müzik çalışmalarına devam ettiğini belirten şarkıcı, haftanın üç dört gününü stüdyoda geçirdiğini, hafta sonları ise Anadolu turnesi kapsamında sahne aldığını söyledi.

Yeni şarkısının ortaya çıkış hikâyesini de anlatan Üner, "Herkesin ortak noktada buluşacağı bir şarkı. Öyle çok fazla aranje falan da yapmadım; bir keman, bir piyanoyla girdim. Bir gece zaten aklıma geldi, şarkıyı bitirdim. Hemen stüdyoyu aradım, çocukları toparladım ve çaldırdık. Klibi de öyle çektik" dedi.

"UNUTMADIM AMA ALIŞTIM"

Şarkı yazarak içindeki dertleri hafiflettiğini dile getiren Üner, geçmişte yaşadıklarını unutmadığını ancak zamanla kabullendiğini belirterek, "Ben hiçbir şeyi unutmadım hayatımda. Yaşadığım hiçbir şeyi unutmadım ama alıştım. Yani alışıyorsun. Unutmuyoruz, alışıyoruz. Eskiden kırılırdım bazı şeylere ama artık empati yapıyorum. Kimseye kırılmıyorum, kimseye gücenmiyorum ama hayatımda da yer vermiyorum tabii" ifadelerini kullandı.