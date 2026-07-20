Fatih Terim'in Bodrum tatili sürüyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fatih Terim, her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Bodrum'da geçiriyor.

Geçtiğimiz ay evinin iskelesinde görüntülenen Terim, bu kez eşi Fulya Terim, kızı Merve Çetin, ve yakın aile dostları oyuncu Demet Akbağ ile bot ile koyları gezerken objektiflere yansıdı.