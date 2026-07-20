Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fatih Terim'in Bodrum tatili sürüyor

        Fatih Terim'in Bodrum tatili sürüyor

        Bodrum'daki evinde tatil yapan Fatih Terim, eşi Fulya Terim, kızı Merve Çetin ve yakın dostları Demet Akbağ ile botla koyları gezerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bodrum tatiline devam

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fatih Terim, her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Bodrum'da geçiriyor.

        Geçtiğimiz ay evinin iskelesinde görüntülenen Terim, bu kez eşi Fulya Terim, kızı Merve Çetin, ve yakın aile dostları oyuncu Demet Akbağ ile bot ile koyları gezerken objektiflere yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı

        Kanada genelinde devam eden yüzlerce orman yangınından yükselen duman New York'u kapladı. Kent semalarını kaplayan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi azalırken, şehir turuncu renkli bir sis tabakasıyla örtüldü. (AA)  

        #fatih terim
        #Fulya Terim
        #Merve Çetin
        #demet akbağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Hakimiyetin tapusu
        Hakimiyetin tapusu
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Rotayı denize çevirdiler
        Rotayı denize çevirdiler
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        Dünya Kupası’nda bir ilk!