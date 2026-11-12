Ferhat Göçer: Telif hakları aktivistiyim

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenleniyor. Zirvede MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer de Creative Türkiye Talks programı kapsamında düzenlenen "Davranışı Değiştiren Kreatif Güç: Kültür & Davranış" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

COP31'DE MÜZİĞİN GÜCÜ VE TELİF HAKLARININ GELECEĞİ

MSG Başkanı Ferhat Göçer, konuşmasında başta müzik olmak üzere tüm yaratıcı sanatların; toplumsal sorunların yanı sıra doğa ve iklim krizinin beraberinde getirdiği tehditler karşısında da insanın kalbine, vicdanına ve ruhuna seslenerek farkındalık yaratma, davranışları sorgulatma ve dönüştürme gücüne sahip olduğuna dikkat çekti.

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Spinoza'dan alıntıyla konuşmasına başlayan Göçer, "Biz doğanın sahibi değiliz. Biz doğanın bir parçasıyız. Bugün burada üç farklı kimliğimle bulunuyorum. Bir hekim, bir müzisyen ve binlerce eser sahibinin emeğini temsil eden MSG'nin başkanı olarak. İnsan bazen bir istatistikten etkilenmez ama bir şarkının tek bir cümlesiyle gözyaşlarına boğulabilir. Bir bilimsel raporu unutabilir ama çocukluğunda dinlediği bir melodiyi ömür boyu hatırlayabilir. İşte sanatın, özellikle de müziğin olağanüstü gücü burada başlıyor. Bilim bize neden değişmemiz gerektiğini anlatır. Sanat ise değişmek istememizi sağlayabilir. Bunun dünyada ve ülkemizde çok güzel örnekleri var. Türkiye'de Tarkan'ın Hasankeyf'in korunması için verdiği desteği hatırlayalım" dedi.

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"Doğanın sürdürülebilirliği kadar, yaratıcılığın sürdürülebilirliği de geleceğimizin bir parçasıdır." diyerek sözlerini sürdüren MSG Başkanı Ferhat Göçer, müziğin bu gücünün geleceğe taşınabilmesi için sanatçı emeğinin ve yaratıcılığın korunması gerektiğini vurgulayarak, bu gücün sürülebilmesi için telif haklarının korunmasının temel güvencelerden biri olduğunun altını çizdi.

"İNSANLIĞIN EN BÜYÜK TEHLİKESİ KENDİ HIRSI"

Hızla gelişen teknolojilerle birlikte yapay zeka unsuruna da dikkat çeken Göçer, "Yapay zekayı ne kadar geliştirebileceğimizi tartışırken, onu ne kadar sorumlu kullanabileceğimizi de aynı ciddiyetle tartışıyor muyuz? Teknolojinin hızıyla insanlığın etik sorumluluğu arasındaki mesafe açılırsa ne olacak? Yapay zeka bir gün insanlığın en büyük yardımcısı da olabilir; yanlış ellerde, yanlış amaçlarla kullanıldığında ciddi tehlikelerin kaynağı da olabilir. Asıl tehlike teknolojinin kendisinde değil, onu yönlendiren insanın kontrolsüz hırsında, rekabetinde ve güç arzusunda ortaya çıkabilir. Çünkü tarih bize şunu gösterdi: İnsanın elindeki güç büyüdükçe, o gücü kullanırken taşıması gereken sorumluluk da büyümek zorundadır" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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Zirve kapsamında yine MSG üyesi sanatçı Tarkan da "Uyan" adlı şarkısını İngilizceye uyarlayarak "Wake Up" adıyla yeniden seslendirmişti. Müziğin evrensel diliyle çevre bilincini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen sanatçılarımız, sanatın toplumsal dönüşümdeki gücünü ortaya koyarken, MSG'nin temsil ettiği eser sahiplerinin emeğinin ve telif haklarının korunmasının önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.