"F.D.", "Alev Alev", "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan Feridun Düzağaç, vertigo rahatsızlığı nedeniyle sahnelere ara verdi.

Hayranlarına endişe etmemeleri çağrısında bulunan sanatçı, “Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir” ifadelerini kullandı.

Düzağaç, "Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum" dedi.