İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı. Bu nedenle soruşturma kapsamında, kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan isimler arasında Fatmagül Fakı Lafçı'nın da olduğu öğrenildi. Brezilyalı ünlü model Adriana Lima'ya benzetilmesi nedeniyle 'Yerli Adriana Lima' olarak anılmaya başlanan Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile evlenmişti.

Evliliğin ardından eşinin kurduğu KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de İdari İşler Müdürü olarak çalışmaya başlayan Fatmagül Fakı Lafçı'nın soruşturma dosyasında da bu ünvanla yer aldığı öğrenildi.

Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı'nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi.