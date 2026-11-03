'All's Fair'in yıldızları ikinci sezon galasında bir araya geldi
Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson ve Niecy Nash başrolleri paylaştıkları hukuk draması 'All's Fair'in ikinci sezon prömiyeri için buluştu
Ryan Murphy'nin hukuk draması türündeki dizisi 'All's Fair'in ikinci sezonunun prömiyeri için ünlü yıldızlar New York'ta bir araya geldi. Dizinin başrol oyuncuları Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson ve Niecy Nash galanın öne çıkan isimleri oldu.
Dizi, erkek egemen büyük bir hukuk firmasından ayrılan bir grup yetenekli ve hırslı kadın boşanma avukatının hikayesini anlatıyor. Kadınlar, Kendi güçlerini birleştirerek sadece kadın boşanma davalarına bakan, tamamen kadın ortaklardan oluşan lüks bir hukuk bürosu kuruyorlar. Milyar dolarlık ayrılıklar, skandal sırlar, yüksek riskli davalar ve lüks yaşam tarzları arasında mekik dokurken; hem birbirleriyle olan rekabetleri hem de geride bıraktıkları eski şirketlerinin intikam planlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
Dizi, ilk sezonuyla senaryosu, klişe diyalogları ve oyunculuk performansları nedeniyle eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Akcak eleştirmenlerin aksine seyirciler, dizinin abartılı entrikalarını, lüks moda anlayışını ve göz alıcı dekorlarını eğlenceli bularak yapıma büyük ilgi gösterdi.
Amerikalı realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kim Kardashian, oyunculuk yeteneğini sergilediği dizinin galası için deri ve dantelden yapılmış, korse detaylı bir elbise tercih etti.
Glenn Close, vatkalı omuzları, yüksek yakası ve kemerli beli olan krem rengi elbisesiyle beğeni topladı.
Avustralyalı yıldız Naomi Watts, bele oturan bacak dekolteli siyah elbisesiyle galanın en dikkat çeken isimlerinden oldu.
İşte galanın diğer şık isimleri...
Sarah Paulson