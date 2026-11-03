Dizi, erkek egemen büyük bir hukuk firmasından ayrılan bir grup yetenekli ve hırslı kadın boşanma avukatının hikayesini anlatıyor. Kadınlar, Kendi güçlerini birleştirerek sadece kadın boşanma davalarına bakan, tamamen kadın ortaklardan oluşan lüks bir hukuk bürosu kuruyorlar. Milyar dolarlık ayrılıklar, skandal sırlar, yüksek riskli davalar ve lüks yaşam tarzları arasında mekik dokurken; hem birbirleriyle olan rekabetleri hem de geride bıraktıkları eski şirketlerinin intikam planlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Dizi, ilk sezonuyla senaryosu, klişe diyalogları ve oyunculuk performansları nedeniyle eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Akcak eleştirmenlerin aksine seyirciler, dizinin abartılı entrikalarını, lüks moda anlayışını ve göz alıcı dekorlarını eğlenceli bularak yapıma büyük ilgi gösterdi.