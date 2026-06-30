Angelina Jolie: 10 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Kartal'da 'yan bakma' tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Kartal'da esnaf Yusuf İnan (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı yan komşusu olan kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından kaçarken komşusu kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İnan'ın nişanlısının yanında öldürüldüğü anlar bir i... Daha Fazla Göster İstanbul Kartal'da esnaf Yusuf İnan (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı yan komşusu olan kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından kaçarken komşusu kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İnan'ın nişanlısının yanında öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster