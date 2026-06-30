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        Haberler Magazin Angelina Jolie: 10 yıldır kimseyle birlikte olmadım

        Angelina Jolie: 10 yıldır kimseyle birlikte olmadım

        Brad Pitt ile 2016'daki ayrılığının ardından 10 yıldır kimseyle birlikte olmadığını açıklayan Angelina Jolie, çocuklarının hayatına devam etmesi için kendisini cesaretlendirdiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, yeni filmi Couture için verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Brad Pitt ile 2016 yılında yollarını ayırmasının ardından geçen 10 yılda kimseyle birlikte olmadığını belirten Jolie, bu süreçte tüm odağını çocuklarına verdiğini ifade etti.

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        Filmde, meme kanseri teşhisi aldığı süreçte Paris’te yeni bir aşka yelken açan yönetmen Maxine Walker’ı canlandıran Jolie; bu karakterin, hayata bakışını nasıl değiştirdiğini ve kendisine nasıl yeni bir perspektif kazandırdığını dile getirdi.

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        "GEÇEN 10 YILDA KİMSEYLE ÇIKMADIM"

        Karakterini canlandırırken düşünce yapısını değiştirmek zorunda kaldığını belirten Jolie, "Boşandıktan sonra geçen 10 yılda kimseyle çıkmadım, kimseyle birlikte olmadım. Bu yüzden hayatımın bu yönünün artık merkezimde olmadığını düşünüyordum. Tüm odağım çocuklarım ve ailemdi" dedi.

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        Açıklamalarına devam eden oyuncu, "Maxine'in hem kızına derinden bağlı bir anne hem de yeniden sevebilen bir kadın olabileceğini; bunun da iyileştirici bir güce sahip olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

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        "HAYAT BENİ BİRAZ KIRDI"

        Annesi Marcheline Bertrand'ı 2007 yılında yumurtalık ve meme kanseri nedeniyle kaybeden Jolie, bu rolün kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirterek, "Hayat beni biraz kırdı. Yeniden yaşamam, yeniden özgür olmam gerekiyor" dedi. Oyuncu, özellikle kızları Zahara, Shiloh ve Vivienne'in kendisini bu konuda cesaretlendirdiğini belirtti.

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        "HAYATIMDA FARKLI BİR ALAN AÇILIYOR"

        Çocuklarının kendisine eski halini hatırlattığını dile getiren Jolie, "Kızlarım, artık sadece 'anne' olmamam gerektiğini hissettiriyor. Yeniden o kadın olmam için hayatımda farklı bir alan açılıyor" açıklamasını yaptı.

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        Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin üçü evlatlık, üçü biyolojik olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor: Kamboçya doğumlu Maddox, Vietnam doğumlu Pax ve Etiyopya doğumlu Zahara çiftin evlat edindiği çocuklarıyken; ilk biyolojik çocukları Shiloh ile ikizleri Knox ve Vivienne biyolojik çocuklarıdır.

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        BRAD PITT’İN ÇOCUKLARINDAN SOYADI DARBESİ

        Çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündemde olan Brad Pitt cephesinde ise sular durulmuyor. Geçen yıl Shiloh resmen soyadını değiştirirken, Zahara ve Vivienne 'Pitt' soyadını gayriresmî olarak kullanmayı bırakmıştı. Son olarak mayıs ayında Maddox Jolie-Pitt de aktörün soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurmuştu.

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        İkili, ayrılıklarının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Fransa'daki Château Miraval şaraphanesiyle ilgili hukuki mücadelelerini sürdürüyor. Jolie'nin avukatı, son mahkeme kararlarının davanın esasını etkilemediğini belirterek, oyuncunun gelecek yıl görülecek duruşmanın ardından ailenin tamamen iyileşme sürecine odaklanmasını arzuladığını ifade etmişti.

        Fotoğraflar: Mega, Avalon

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