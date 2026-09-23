Asena Keskinci: Psikolojim etkilendi

Daha önce devam eden bir projeye sonradan dahil olmadığını belirten oyuncu, “Böyle bir işe sonradan dahil olmanın tadı bambaşkaymış. Çünkü orada bir aile kurulmuş ve siz de oraya misafir gibi geliyorsunuz. Güzel bir misafir olmak, gelin gitmek gibi bir his. O aile sıcaklığı çok güzel” dedi.

"GEÇMİŞ BÖLÜMLERİ İZLEDİM"



'Kızılcık Şerbeti'ni daha önce de takip ettiğini söyleyen Keskinci, “Zaten popüler olan, konuşulan ve benim de takip ettiğim bir işti. Ama dahil olunca özellikle geçmiş bölümlerini tekrar tekrar izledim" ifadelerini kullandı.