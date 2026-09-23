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        Haberler Magazin Asena Keskinci: Psikolojim etkilendi

        Asena Keskinci: Psikolojim etkilendi

        "Üç Harfliler: Mühür" filminde rol alan Asena Keskinci, korku filmi çekimlerinin kendisini psikolojik olarak etkilediğini söyledi. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olan Keskinci, "Ekip zaten aile gibi olmuş ve beni de içlerine aldılar. O sıcaklık gerçekten çok güzel" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; "Üç Harfliler: Mühür" filminde rol alan Asena Keskinci, galada samimi açıklamalarda bulundu. Asena Keskinci, rolüne hazırlanırken karakterin psikolojisine fazlasıyla girdiğini belirterek şunları söyledi: Ben birazcık eve ödev götürmeyi seven biriyim. Çok çalışkan birisiyim. O yüzden aslında bir psikolojiye girdim. Çekimler bittiğinde bile kendimden çıktığım ya da çıkmadığımı düşündüğüm birçok nokta oldu. Korku filmi beni etkiledi ama en azından uyuyabildim. Son kulaktaki o sese gelip tekrar uyumaya çalışmak kolay değildi. Açıkçası geceler çok keyifli geçmedi.

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        "KORKU KONSEPTİNE UYGUN GİYİNDİM"

        Galaya tercih ettiği kıyafetiyle de dikkat çeken Keskinci, “Sevdiğim şeyleri yeni yeni giymeye başladım. Siyah bir tercih yaptım. Biraz bıçak kesiği, kan detayı gibi detaylar vardı. Korku konseptine uygun olsun istedim" ifadelerini kullandı.

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        "KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ AİLE SICAKLIĞI ÇOK GÜZEL"

        Yeni sezonda 'Kızılcık Şerbeti' ekibine dahil olmasıyla ilgili de konuşan Keskinci, projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi: Çok keyifli bir projeye dahil oldum. Hâlâ devam eden ve çok sevilen bir işe dahil oldum. Heyecanı hâlâ üzerimde. İlk beni kucakladıklarında onlar zaten aile gibi olmuşlardı ve beni de içlerine aldılar. Çok sağ olsunlar. O sıcaklık gerçekten çok güzel.

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        Daha önce devam eden bir projeye sonradan dahil olmadığını belirten oyuncu, “Böyle bir işe sonradan dahil olmanın tadı bambaşkaymış. Çünkü orada bir aile kurulmuş ve siz de oraya misafir gibi geliyorsunuz. Güzel bir misafir olmak, gelin gitmek gibi bir his. O aile sıcaklığı çok güzel” dedi.

        "GEÇMİŞ BÖLÜMLERİ İZLEDİM"

        'Kızılcık Şerbeti'ni daha önce de takip ettiğini söyleyen Keskinci, “Zaten popüler olan, konuşulan ve benim de takip ettiğim bir işti. Ama dahil olunca özellikle geçmiş bölümlerini tekrar tekrar izledim" ifadelerini kullandı.

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        Evrim Alasya’nın gençliğine benzetilmesiyle ilgili yorumları da değerlendiren Keskinci, bu benzetmeden memnun olduğunu söyledi: Gördüm ve beni çok mutlu etti. Çünkü Evrim Alasya çok güzel bir kadın. Kendisine benzetiliyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Zaten kızıyım.

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        Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara da değinen oyuncu, “Çok takılmamaya çalışıyorum. Fark edersem ya da arkadaşlarım gönderirse görüyorum. Yaptığımız işlerin konuşulması gerekiyor. Bu da işimizin bir parçası. Biraz alıştım aslında. Çok fazla anlam yüklemiyorum” diye konuştu.

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        "İLİŞKİM ÇOK İYİ GİDİYOR"

        Film yönetmeni Mert Uzunmehmet ile ilişkisi hakkında da konuşan Asena Keskinci, "Çok şükür iyi gidiyor. Bir yaramazlık yok" dedi.

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        #Asena Keskinci
        #kızılcık şerbeti
        #film
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