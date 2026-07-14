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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu: Bu süreç beni Allah'a yakınlaştırdı

        Aslı Bekiroğlu: Bu süreç beni Allah'a yakınlaştırdı

        Aslı Bekiroğlu, geçirdiği zorlu ameliyat sürecinin ardından hastalığın kendisine kattığı farkındalıkları anlattı. Oyuncu, "Bu süreç, her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Aslı Bekiroğlu, konuk olduğu programda geçirdiği zorlu ameliyat sürecinin ardından hastalığının hayatına kattığı deneyimleri ve kendisine öğrettiklerini anlattı.

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        Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle zor günler geçirmişti. Operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi üzerine nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

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        Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk olan 30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sürecin kendisine önemli farkındalıklar kazandırdığını söyledi.

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        "FANİLİKTEN UZAKLAŞTIM"

        Bekiroğlu, "Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı sağlık sorunlarının bedeninde yarattığı değişimlerin kendisini mutsuz ettiğini dile getirmişti.

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        "GENEL OLARAK MUTSUZUM"

        Bekiroğlu, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici olabilir ve insanı depresif bir sürece sürükleyebilir" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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