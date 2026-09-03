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        Haberler Magazin Aslı Enver: Okulun ilk günü

        Aslı Enver: Okulun ilk günü

        Aslı Enver, kızı Elay'ın anaokulundaki ilk gününden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Enver, o anlara "Başarmanın mutluluğu" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti.

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        Enver ve Gökbudak çifti, evliliklerinden bir yıl sonra kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Enver, özel hayatından kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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        42 yaşındaki oyuncu, kızı Elay'ın anaokulundaki ilk gününün heyecanını ve sevincini takipçileriyle paylaştı.

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        Enver, yaptığı paylaşıma ise "Okulun ilk gününü başarmanın mutluluğu" notunu düştü.

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        #aslı enver
        #Elay
        #okul
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