Atakan Özyurt'un kızı dünyaya geldi
Atakan Özyurt ile eşi Selen Özyurt, ikinci kez anne-baba olma sevinci yaşadı. Çift, kızlarına Latife adını verdi
Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ile Selen Özyurt, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, 2024 yılında ilk çocukları Aren Ata'yı kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.
Nisan ayında yaptıkları paylaşımla bir kız bebek beklediklerini duyuran çift, bebeklerine kavuştu. Özyurt çifti, kızlarına Latife adını verdi.
Atakan Özyurt ile Selen Özyurt, doğumun ardından hastaneden yaptıkları paylaşımda kızlarına "Ailemize hoş geldin gülüm" sözleriyle seslendi.
Öte yandan Atakan Özyurt, hastanede Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile bir araya geldi.
Osimhen ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özyurt, "Victor kardeşim de ikinci kez baba oldu. Allah analı babalı büyütsün, sağlıkla büyüsün inşallah" ifadelerini kullandı.