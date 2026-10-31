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        Haberler Magazin Atakan Özyurt'un kızı dünyaya geldi

        Atakan Özyurt'un kızı dünyaya geldi

        Atakan Özyurt ile eşi Selen Özyurt, ikinci kez anne-baba olma sevinci yaşadı. Çift, kızlarına Latife adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ile Selen Özyurt, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, 2024 yılında ilk çocukları Aren Ata'yı kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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        Nisan ayında yaptıkları paylaşımla bir kız bebek beklediklerini duyuran çift, bebeklerine kavuştu. Özyurt çifti, kızlarına Latife adını verdi.

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        Atakan Özyurt ile Selen Özyurt, doğumun ardından hastaneden yaptıkları paylaşımda kızlarına "Ailemize hoş geldin gülüm" sözleriyle seslendi.

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        Öte yandan Atakan Özyurt, hastanede Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile bir araya geldi.

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        Osimhen ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özyurt, "Victor kardeşim de ikinci kez baba oldu. Allah analı babalı büyütsün, sağlıkla büyüsün inşallah" ifadelerini kullandı.

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        #Atakan Özyurt
        #Victor Osimhen
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